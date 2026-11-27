Precios de mercado en vivo
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|Moneda
|X = 1 USD
|Cambio %
|X USD = 1
|Precio / oz
|Cambio
|Cambio %
|USD11/27 - 15:03:00
|—
|—
|—
|$3,653.00
|+87.50
|▲ 2.45%
|CAD11/27 - 15:03:00
|1.4251
|▼ 0.01%
|0.7017
|C$5,205.71
|+123.98
|▲ 2.44%
|AUD11/27 - 15:03:00
|1.5046
|▼ 0.24%
|0.6646
|A$5,496.49
|+118.82
|▲ 2.21%
|EUR11/27 - 15:03:00
|0.9146
|▲ 0.31%
|1.0934
|€3,341.03
|+90.01
|▲ 2.77%
|GBP11/27 - 15:03:00
|0.7638
|▲ 0.08%
|1.3092
|£2,790.34
|+68.98
|▲ 2.53%
|JPY11/27 - 15:03:00
|159.5540
|▲ 0.17%
|0.0063
|¥582,850.76
|+14,923.69
|▲ 2.63%
|CHF11/27 - 15:03:00
|0.8362
|▲ 0.24%
|1.1959
|3,054.64
|+80.30
|▲ 2.70%
|CNY11/27 - 15:03:00
|6.6591
|▼ 0.05%
|0.1502
|¥24,325.69
|+570.55
|▲ 2.40%
|HKD11/27 - 15:03:00
|7.8527
|▼ 0.12%
|0.1273
|HK$28,685.91
|+654.20
|▲ 2.33%
|BRL11/27 - 15:03:00
|5.5250
|▼ 3.90%
|0.1810
|R$20,182.83
|-316.85
|▼ 1.55%
|INR11/27 - 15:03:00
|92.9257
|▲ 0.49%
|0.0108
|₹339,457.40
|+9,736.89
|▲ 2.95%
|MXN11/27 - 15:03:00
|19.6643
|▼ 0.33%
|0.0509
|$71,833.69
|+1,491.70
|▲ 2.12%
|ZAR11/27 - 15:03:00
|17.3748
|▼ 0.92%
|0.0576
|R63,470.33
|+945.82
|▲ 1.51%
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Preguntas frecuentes
- ¿Qué puedo seguir en la página de precios en vivo de Kitco?
- Este centro de precios reúne los precios en vivo de los metales preciosos (oro, plata, platino, paladio y rodio), los metales base (cobre, níquel, aluminio, zinc y plomo), las principales criptomonedas y los indicadores del mercado del oro, como el índice del dólar estadounidense y la relación oro/plata, todo en una sola página con precio de compra y venta, cambio diario y rango del día.
- ¿Puedo ver los precios en distintas monedas y unidades?
- Sí. Cambie la moneda de toda la página entre las principales divisas del mundo y la unidad del metal entre onza troy, gramo y kilo. La selección se aplica a todas las secciones de la página.
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