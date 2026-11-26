Precio del paladio hoy — por onza, gramo y kilo La tabla siguiente convierte el precio spot del paladio de hoy en dólares estadounidenses de la cotización por onza troy a otras unidades habituales de negociación. Precio del paladio por onza $861.00 $0.00 $843.00 $919.00 Precio del paladio por gramo $27.68 $0.00 $27.10 $29.55 Precio del paladio por 10 gramos $276.82 $0.00 $271.03 $295.47 Precio del paladio por kilo $27,681.79 $0.00 $27,103.08 $29,546.54 Precio del paladio por pennyweight $43.05 $0.00 $42.15 $45.95 Precio del paladio por tola $322.88 $0.00 $316.13 $344.63 Precio del paladio por tael $1,046.35 $0.00 $1,024.48 $1,116.84

Cómo funciona el precio spot del paladio El precio spot del paladio es el precio en dólares estadounidenses de una onza troy para entrega inmediata, fijado por futuros en bolsa y negociación entre comerciantes. El mercado es pequeño y puede moverse con fuerza cuando cambian las previsiones de producción de vehículos o la oferta de los principales países productores. El lingote físico de paladio suele ser ley 999.5; barras y monedas llevan una prima sobre el spot como otros metales preciosos.

Qué mueve el precio del paladio Demanda de vehículos de gasolina. El paladio es abrumadoramente un metal automotriz: la gran mayoría de la demanda son convertidores catalíticos para motores de gasolina. Eso hace del precio del paladio una exposición casi pura a la producción de vehículos de gasolina — subió cuando se endurecieron las normas de emisiones y se ha visto presionado a medida que los vehículos eléctricos (que no usan convertidor catalítico) ganan cuota y los fabricantes sustituyen platino más barato. Oferta rusa y sudafricana. La oferta de paladio es la más concentrada de cualquier metal precioso: Rusia y Sudáfrica juntas representan la gran mayoría de la extracción minera, en su mayoría como subproducto de la minería de níquel y platino. Sanciones, dudas de exportación e interrupciones mineras en cualquiera de los dos países mueven el precio con fuerza. Mercado fino, movimientos grandes. El mercado del paladio es pequeño incluso para estándares de plata, y tiene un historial de movimientos violentos — incluida su carrera por encima de 3.000 $ en 2022 seguida de una caída de más de la mitad. Suele ser el más volátil de los cuatro metales preciosos principales.

Historial del precio del paladio El máximo histórico del paladio es 3.429,50 $ por onza, registrado el 7 de marzo de 2022, cuando los temores de sanciones comprimieron la oferta rusa — seguido de una caída de más de la mitad. El paladio cotizó por debajo del platino durante décadas, lo superó en 2017 y los dos han alternado posiciones desde entonces a medida que los fabricantes se adaptaron — la historia de sustitución en un solo gráfico, visible en los gráficos históricos de arriba.

Acerca del paladio El paladio es el más ligero de los metales del grupo del platino, descubierto en 1803 y bautizado por el asteroide Pallas. Su capacidad de absorber enormes volúmenes de hidrógeno y catalizar reacciones a baja temperatura lo convirtió en el catalizador predeterminado para el control de emisiones de gasolina — el uso que transformó un metal industrial oscuro en un metal precioso de primera plana. También aparece en electrónica, odontología y, en pequeños volúmenes, joyería y barras de inversión. El paladio de inversión suele ser ley .9995.

Noticias y análisis del mercado del paladio El precio del paladio no se mueve sin motivo. Kitco News — la mayor redacción del mundo dedicada a metales y minería — informa sobre las fuerzas detrás de cada movimiento, desde producción de vehículos de gasolina y oferta rusa hasta flujos de inversión, con actualizaciones de mercado (en inglés) publicadas a lo largo de cada sesión. Más allá de los titulares, Kitco Opinion (en inglés) ofrece análisis diarios y previsiones de precios de operadores veteranos, gestores de fondos y analistas. Kitco ofrece precios del paladio en vivo y cobertura de mercados desde 1977. También puede seguir la cobertura en el canal de YouTube de Kitco News (en inglés), una de las fuentes más seguidas de entrevistas y análisis sobre metales preciosos, o en X @KitcoNewsNOW (en inglés) para actualizaciones de mercado en tiempo real.

Preguntas frecuentes sobre el precio del paladio ¿Cuál es el precio del paladio hoy? Según la cotización del 26 de noviembre de 2026, 6:44 p. m. ET, el precio del paladio es $861.00 por onza troy ($27.68 por gramo). El gráfico en vivo de esta página se actualiza de forma continua durante el horario de negociación global. ¿Por qué los precios del paladio subieron y luego cayeron? Las normas de emisiones impulsaron la demanda de convertidores catalíticos de gasolina más rápido de lo que la oferta minera pudo responder; la adopción de vehículos eléctricos, que no usan convertidor catalítico, y la sustitución de platino más barato por parte de los fabricantes luego la redujeron. ¿Para qué se usa el paladio? Convertidores catalíticos ante todo — también electrónica, odontología y, en menor volumen, joyería. ¿Es el paladio más raro que el oro? La producción minera anual es mucho menor que la del oro, pero la rareza sola no fija el precio — lo hace la mezcla de demanda. ¿Puedo ver el precio del paladio en otras monedas? Sí. El selector de moneda de esta página convierte la cotización en vivo, y una página dedicada sigue el precio del paladio en dólares canadienses.

La información de esta página se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión, fiscal ni de negociación. Los precios mostrados son datos de mercado; consulte a un asesor calificado antes de tomar decisiones de inversión.