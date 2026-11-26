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Oro y plata: puntos de inflexión

55 años de precios Kitco frente a cada presidente, elección de mitad de mandato, presidente de la Fed y shock. Investigación, no noticias. Mitad de mandato: martes 3 nov.

De Nixon a Trump, cada shock, en un solo gráfico

Al alza en 8 de los últimos 13

Biden +42,5 % · Trump II +63,1 %, hasta ahora