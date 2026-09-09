Precio de la plata hoy — por onza, gramo y kilo La tabla siguiente desglosa el precio spot de la plata de hoy en dólares estadounidenses en las unidades usadas en el comercio de lingotes y joyería, convertidas en vivo a partir de la cotización por onza troy. Precio de la plata por onza $41.42 $0.00 $40.70 $42.40 Precio de la plata por gramo $1.33 $0.00 $1.31 $1.36 Precio de la plata por 10 gramos $13.32 $0.00 $13.09 $13.63 Precio de la plata por kilo $1,331.52 $0.00 $1,308.63 $1,363.29 Precio de la plata por pennyweight $2.07 $0.00 $2.04 $2.12 Precio de la plata por tola $15.53 $0.00 $15.26 $15.90 Precio de la plata por tael $50.33 $0.00 $49.47 $51.53

La relación oro-plata hoy La relación oro-plata es actualmente 86.1: una onza de oro vale lo mismo que 86.1 onzas de plata. La relación oro-plata es la medida de valor relativo más antigua en metales preciosos: divide simplemente el precio del oro entre el de la plata. Durante la mayor parte de la historia monetaria la relación se fijó cerca de 15:1; en la era moderna de mercado libre ha oscilado ampliamente — de menos de 20 a más de 100 — a medida que los dos metales responden de forma distinta a los ciclos industriales y los flujos de inversión. Los operadores observan la relación como indicador de cómo se cotizan los dos metales entre sí y frente a su propia historia. Una relación al alza significa que el oro supera a la plata; a la baja, que la plata gana terreno. La relación anterior se calcula en vivo con las mismas cotizaciones spot de esta página y de nuestra página del precio del oro.

Cómo funciona el precio spot de la plata El precio spot es el precio de mercado de una onza troy de plata para entrega inmediata, cotizado en dólares estadounidenses. Se deriva del contrato de futuros de plata más negociado junto con operaciones extrabursátiles, y se mueve casi las veinticuatro horas del día a medida que el comercio sigue al sol desde Nueva York hasta Londres, Zúrich, Shanghái y Hong Kong. La onza troy equivale a 31,1034768 gramos — cerca de un 10 % más que la onza avoirdupois usada para productos de comestibles. Los productos físicos de plata cotizan con una prima sobre el spot que cubre fabricación y distribución — y como la plata vale mucho menos por gramo que el oro, la prima es proporcionalmente mayor: acuñar una moneda de plata de una onza cuesta casi lo mismo que una de oro, pero representa una fracción mucho mayor del valor del metal. Precio spot frente a precio de futuros El precio spot es para plata entregada ahora; un precio de futuros es para plata entregada en una fecha fija en el futuro, negociado en bolsas como COMEX. Ambos suelen diferir por el costo de mantener la plata hasta esa fecha — almacenamiento, seguro e intereses — por eso los futuros suelen cotizar ligeramente por encima del spot (contango). Cuando los futuros cotizan por debajo del spot (backwardation), señala una demanda inusualmente fuerte de entrega física inmediata. El precio de esta página es el precio spot; las cotizaciones de «futuros de plata» se refieren al contrato COMEX más activo.

Qué mueve el precio de la plata Fuerzas monetarias: tipos, el dólar y el oro. La plata es un metal monetario, y sus principales impulsores día a día son los mismos que mueven todos los metales preciosos: tipos de interés reales, el dólar estadounidense y la demanda de inversores por activos tangibles. Eso mantiene a la plata muy correlacionada con el oro — pero el mercado de la plata es una fracción del mercado del oro, así que los mismos flujos la mueven más, y la plata suele superar en porcentaje los movimientos del oro, en ambas direcciones. La correlación no es perfecta: en recesiones pronunciadas, el lado industrial de la plata puede tirar de ella a la baja incluso cuando el oro se mantiene, como en 2008 y marzo de 2020. Esa volatilidad es una característica definitoria del metal, no una anomalía. Demanda industrial. A diferencia del oro, más de la mitad de la demanda anual de plata es industrial. La plata es el mejor conductor eléctrico de todos los metales, lo que la hace esencial en paneles solares — que pasaron a representar aproximadamente una cuarta parte de la demanda industrial de plata en la última década — así como en electrónica, vehículos eléctricos y aplicaciones médicas. Eso da al precio de la plata un segundo motor que el oro no tiene: responde al ciclo manufacturero y a la transición energética, no solo a las condiciones monetarias. Oferta limitada. La mayor parte de la plata recién extraída es subproducto de la minería de otros metales — cobre, plomo, zinc y oro. Eso significa que la oferta de plata responde lentamente a los precios de la plata: un precio más alto de la plata por sí solo no abre minas de plata, lo que puede prolongar déficits cuando la demanda supera la oferta. Flujos de inversión. Lingotes, monedas y ETF respaldados por plata conforman el lado inversión de la demanda. Como el mercado de la plata es pequeño, cambios en el apetito inversor — incluidas oleadas minoristas como el «squeeze» de plata de 2021 — pueden mover el precio con fuerza. Para ver cuánto de un movimiento es plata frente a divisa, el Índice global Kitco (KGX) muestra el valor de la plata con la influencia del dólar estadounidense eliminada.

Valor de la plata según la pureza — ley y sterling La mayor parte de las piezas de plata no son lingote puro. La plata de inversión — barras y monedas como el American Silver Eagle — es ley .999 o superior, mientras que la mayoría de joyería, cubertería y artículos domésticos son plata sterling: 92,5 % pura. La pureza de la plata se expresa como ley — partes por mil — y se marca con un sello: .9999 99.99% 9999 Monedas de lingote de alta pureza $1.33 $41.41 .999 99.9% 999 American Silver Eagle, barras y redondas $1.33 $41.37 .958 95.8% 958 Plata estándar Britannia $1.28 $39.68 .925 92.5% 925 o «Sterling» Joyería, cubertería, juegos de té $1.23 $38.31 .900 90.0% 900 Monedas estadounidenses anteriores a 1965 («plata de moneda») $1.20 $37.27 .800 80.0% 800 Cubertería europea y piezas huecas $1.07 $33.13 Así, una pieza marcada 925 contiene plata que vale el 92,5 % del precio de la plata pura por peso. Son valores de fundición — los comerciantes que compran chatarra pagan por debajo del valor de fundición, y lingotes acabados, joyería y piezas coleccionables pueden cotizar por encima de su contenido de plata. Para valorar una pieza por peso y pureza, use la calculadora ampliada de plata. Plata de moneda: monedas estadounidenses anteriores a 1965 Los diez centavos, cuartos y medios dólares acuñados en 1964 o antes se fabricaron con un 90 % de plata, lo que convierte la moneda antigua estadounidense en una de las formas más comunes de plata para fundición — a menudo llamada «plata de moneda», es decir, monedas valoradas por su contenido metálico y no como coleccionables. Los medios dólares de 1965–1970 eran 40 % plata. Un dólar nominal en monedas anteriores a 1965 contiene unos 0,715 onzas troy de plata, así que su valor de fundición es aproximadamente 0,715 × el precio spot. Monedas en condición inusualmente buena o de años escasos pueden tener valor numismático por encima del de fundición — las monedas potencialmente coleccionables deben evaluarse antes de venderlas solo por su valor de fundición.

Historial del precio de la plata y máximo histórico El máximo histórico actual de la plata en dólares estadounidenses es 121,67 $ por onza, registrado el 29 de enero de 2026. Los picos históricos del metal cuentan su volatilidad: la plata se disparó a casi 50 $ en enero de 1980 durante el episodio de los hermanos Hunt, y se acercó de nuevo a 50 $ en abril de 2011 — para pasar años muy por debajo de esos niveles antes de los máximos de la era actual. Ajustado por inflación, el pico de 1980 siguió siendo el récord real durante décadas — y aún se mantiene hoy. Puede explorar el registro completo con los gráficos históricos de arriba.

Acerca de la plata La plata ha servido como dinero tanto tiempo como el oro — en decenas de idiomas la palabra de «plata» y «dinero» es la misma — y comparte con el oro la resistencia a la corrosión, aunque se empaña superficialmente al contactar con el azufre del aire. Lo que distingue a la plata es su utilidad: es el metal conocido más conductor eléctrica y térmicamente, y el más reflectante. Aproximadamente la mitad de la plata consumida cada año va a la industria — paneles solares, electrónica, baterías, aleaciones para soldadura fuerte y medicina — y el resto se reparte entre joyería, cubertería y lingotes y monedas de inversión.

Preguntas frecuentes sobre el precio de la plata ¿Cuál es el precio de la plata hoy? Según la cotización del 26 de noviembre de 2026, 7:01 p. m. ET, el precio de la plata es $41.42 por onza troy ($1.33 por gramo). El gráfico en vivo de esta página se actualiza de forma continua durante el horario de negociación global. ¿Cuánto vale 1 oz de plata ahora mismo? Una onza troy de plata vale actualmente $41.42, según el precio spot de compra del mercado global en vivo. ¿Por qué la plata es más volátil que el oro? El mercado de la plata es mucho menor que el del oro, así que los mismos flujos de inversión mueven el precio más en términos porcentuales. La plata también tiene una fuerte demanda industrial, lo que añade una segunda fuente de oscilaciones que el oro no tiene. ¿Qué es la relación oro-plata? Es el precio del oro dividido por el precio de la plata — actualmente 86.1. Los operadores lo usan para medir cómo se valoran ambos metales entre sí y frente a su propia historia. Consulte la sección Relación oro-plata más arriba. ¿Cuánto vale la plata sterling? La plata de ley es 92,5 % pura, por lo que su valor de fundición es el 92,5 % del precio spot por peso — actualmente unos $1.23 por gramo. Las piezas terminadas de plata de ley pueden valer más que el metal fundido como joyería o antigüedades. ¿Valen más las monedas estadounidenses antiguas que su valor nominal? Los diez centavos, cuartos y medios dólares de 1964 o anteriores son 90 % plata y suelen valer muchas veces su valor nominal solo en contenido metálico. Consulte la sección Plata de moneda más arriba — y haga tasar las monedas potencialmente coleccionables antes de venderlas por fundición. ¿Qué pureza tiene la plata de inversión? Las barras y monedas de plata de grado inversión suelen ser de pureza 99,9 % (ley 999) o superior. La joyería y cubertería sterling son 92,5 %. ¿Puedo ver el precio de la plata en otras monedas? Sí. El selector de moneda de esta página convierte la cotización en vivo, y una página dedicada sigue el precio de la plata en dólares canadienses.

La información de esta página se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión, fiscal ni de negociación. Los precios mostrados son datos de mercado; consulte a un asesor calificado antes de tomar decisiones de inversión.