Precio del platino hoy — por onza, gramo y kilo La tabla siguiente convierte el precio spot del platino de hoy en dólares estadounidenses de la cotización por onza troy a otras unidades habituales de negociación. Precio del platino por onza $1,294.00 $0.00 $1,255.00 $1,324.00 Precio del platino por gramo $41.60 $0.00 $40.35 $42.57 Precio del platino por 10 gramos $416.03 $0.00 $403.49 $425.68 Precio del platino por kilo $41,603.07 $0.00 $40,349.19 $42,567.59 Precio del platino por pennyweight $64.70 $0.00 $62.75 $66.20 Precio del platino por tola $485.25 $0.00 $470.63 $496.50 Precio del platino por tael $1,572.57 $0.00 $1,525.17 $1,609.03

Cómo funciona el precio spot del platino El precio spot del platino es el precio en dólares estadounidenses de una onza troy para entrega inmediata, fijado por futuros en bolsa y operaciones extrabursátiles en centros como Nueva York, Londres y Zúrich. El mercado del platino es menos líquido que el del oro o la plata, así que las cotizaciones pueden moverse con fuerza ante noticias de oferta de las pocas regiones productoras. El lingote físico de platino — barras y monedas, normalmente ley 999.5 — lleva una prima sobre el spot como otros metales preciosos.

Qué mueve el precio del platino Demanda automotriz. El mayor uso del platino son los convertidores catalíticos, históricamente concentrados en vehículos diésel. A medida que los fabricantes sustituyen platino por paladio más caro en motores de gasolina, ese flujo de sustitución se ha convertido en un motor de precios por derecho propio. Oferta concentrada. Alrededor del 70 % del platino extraído proviene de Sudáfrica, así que disponibilidad eléctrica, conflictos laborales y economía minera en un solo país mueven el precio mundial de una forma que no ocurre con ningún otro metal principal. Joyería e inversión. El platino es un metal importante en joyería — especialmente en Asia — y se negocia como metal de inversión mediante barras, monedas y ETF. Entre los metales preciosos, el platino ha pasado largos periodos cotizando por debajo del oro pese a una oferta minera anual mucho menor — un hecho que a su vez impulsa el interés de los inversores.

Pureza del platino y contrastes La joyería de platino suele ser de alta pureza: los contrastes habituales son Pt950 (95 % platino) y Pt900 (90 %). El lingote de inversión suele ser ley 999.5. Las marcas de ley indican el contenido de platino en partes por mil, la misma convención que para oro y plata. Platino puro 999 99.99% 999 Lingote de platino de alta pureza $41.60 $1,294.00 Platino 950 95.00% 950 o Pt950 La mayoría de la joyería de platino $39.52 $1,229.30 Platino 900 90.00% 900 o Pt900 Parte de la joyería de platino $37.44 $1,164.60 Platino 850 85.00% 850 o Pt850 Joyería de platino de menor pureza $35.36 $1,099.90 La calculadora Valor del platino según la pureza de esta página aplica estos porcentajes al precio spot en vivo para estimar el valor de fundición del platino puro que contiene una pieza. Para valorar una pieza concreta por su peso y pureza exactos, use la calculadora ampliada de platino.

Historial del precio del platino El máximo histórico del platino llegó en el pico de marzo de 2008, cerca de 2.300 $ por onza. El platino cotizó por encima del oro durante la mayor parte de los años 2000 y por debajo durante la mayor parte del tiempo desde entonces — la relación platino-oro es una historia en sí misma, observable en la página del precio del oro.

Acerca del platino El platino es uno de los metales principales más raros — la producción minera anual es una fracción pequeña de la del oro — y entre los más densos y resistentes a la corrosión, por eso «platino» pasó a ser sinónimo de un estándar por encima del oro. Además de autocatalizadores y joyería, es esencial en equipamiento de laboratorio, fabricación de vidrio, refinado de petróleo y dispositivos médicos. Pureza: el platino de inversión suele ser ley .9995; la joyería de platino suele marcarse 950 (95 % puro).

Noticias y análisis del mercado del platino El precio del platino no se mueve sin motivo. Kitco News — la mayor redacción del mundo dedicada a metales y minería — informa sobre las fuerzas detrás de cada movimiento, desde demanda automotriz y oferta minera hasta flujos de inversión, con actualizaciones de mercado (en inglés) publicadas a lo largo de cada sesión. Más allá de los titulares, Kitco Opinion (en inglés) ofrece análisis diarios y previsiones de precios de operadores veteranos, gestores de fondos y analistas. Kitco ofrece precios del platino en vivo y cobertura de mercados desde 1977. También puede seguir la cobertura en el canal de YouTube de Kitco News (en inglés), una de las fuentes más seguidas de entrevistas y análisis sobre metales preciosos, o en X @KitcoNewsNOW (en inglés) para actualizaciones de mercado en tiempo real.

Preguntas frecuentes sobre el precio del platino ¿Cuál es el precio del platino hoy? Según la cotización del 26 de noviembre de 2026, 6:53 p. m. ET, el precio del platino es $1,294.00 por onza troy ($41.60 por gramo). El gráfico en vivo de esta página se actualiza de forma continua durante el horario de negociación global. ¿Por qué el platino es más barato que el oro? La rareza sola no fija el precio: la demanda de platino es muy industrial y automotriz, así que no atrae la misma demanda monetaria y de bancos centrales que el oro, y el declive de los motores diésel recortó su mayor fuente de demanda. ¿Para qué se usa el platino? Convertidores catalíticos ante todo, junto con joyería, catalizadores industriales, equipamiento de laboratorio, fabricación de vidrio, pilas de combustible y dispositivos médicos. ¿Qué pureza tiene el platino de inversión? El platino de inversión suele ser ley .9995; la joyería de platino suele marcarse 950 (95 % puro). ¿Puedo ver el precio del platino en otras monedas? Sí. El selector de moneda de esta página convierte la cotización en vivo, y una página dedicada sigue el precio del platino en dólares canadienses.

La información de esta página se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión, fiscal ni de negociación. Los precios mostrados son datos de mercado; consulte a un asesor calificado antes de tomar decisiones de inversión.