Precio del rodio hoy La tabla siguiente convierte el precio del rodio de hoy en dólares estadounidenses de la cotización por onza troy a otras unidades habituales de negociación. Precio del rodio por onza $7,950.00 $0.00 $7,200.00 $10,600.00 Precio del rodio por gramo $255.60 $0.00 $231.49 $340.80 Precio del rodio por 10 gramos $2,555.98 $0.00 $2,314.85 $3,407.98 Precio del rodio por kilo $255,598.44 $0.00 $231,485.38 $340,797.91 Precio del rodio por pennyweight $397.50 $0.00 $360.00 $530.00 Precio del rodio por tola $2,981.25 $0.00 $2,700.00 $3,975.00 Precio del rodio por tael $9,661.46 $0.00 $8,750.00 $12,881.95

Cómo funciona el precio spot del rodio El rodio no tiene mercado de futuros en bolsa. Se negocia entre comerciantes, y la cotización de esta página es un precio de compra (bid) por onza troy en dólares estadounidenses, actualizado a lo largo de la sesión. Como la negociación es entre comerciantes y los volúmenes son pequeños, los precios cotizados pueden saltar con fuerza entre actualizaciones — pasos día a día mayores que en metales negociados en bolsa son normales en el rodio.

Acerca del rodio El rodio es el más escaso de los principales metales del grupo del platino. No se extrae por sí mismo: prácticamente toda la oferta llega como subproducto de la minería de platino y níquel, con Sudáfrica como fuente dominante, así que la producción anual es mínima y no puede expandirse cuando suben los precios. Su uso definitorio está en convertidores catalíticos de tres vías, donde el rodio es especialmente eficaz descomponiendo óxidos de nitrógeno. También platea joyería de oro blanco y plata — el acabado brillante y duro del «plateado en rodio» — y sirve en fabricación de vidrio y catalizadores químicos. Un mercado muy pequeño con oferta inelástica y consumo concentrado en una sola industria ha hecho del rodio el metal precioso con oscilaciones porcentuales más dramáticas que el oro o la plata.

Preguntas frecuentes sobre el precio del rodio ¿Cómo se fija el precio del rodio? Mediante negociación entre comerciantes, no en bolsa. La cotización de esta página es un precio de compra (bid) por onza troy en dólares estadounidenses. ¿Para qué se usa el rodio? Principalmente convertidores catalíticos automotrices, donde reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno. También platea joyería de oro blanco y plata y sirve en catalizadores industriales y fabricación de vidrio. ¿Por qué el rodio es tan caro y volátil? La oferta es un pequeño flujo subproducto de la minería de platino y níquel que no puede expandirse con rapidez, mientras la demanda está concentrada en una industria — pequeños cambios en cualquiera de los dos lados mueven el precio con fuerza. ¿La joyería de rodio es rodio macizo? No. El rodio se usa como una capa fina sobre oro blanco o plata para brillo y resistencia al rayado — las piezas de rodio macizo son extremadamente raras.

La información de esta página se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión, fiscal ni de negociación. Los precios mostrados son datos de mercado; consulte a un asesor calificado antes de tomar decisiones de inversión.