Precio del oro hoy — por onza, gramo y kilo La tabla siguiente desglosa el precio spot del oro de hoy en dólares estadounidenses en las unidades usadas en el comercio de lingotes y joyería, convertidas en vivo a partir de la cotización por onza troy. Precio del oro por onza $3,565.50 $0.00 $3,551.40 $3,607.90 Precio del oro por gramo $114.63 $0.00 $114.18 $116.00 Precio del oro por 10 gramos $1,146.33 $0.00 $1,141.80 $1,159.97 Precio del oro por kilo $114,633.49 $0.00 $114,180.16 $115,996.68 Precio del oro por pennyweight $178.28 $0.00 $177.57 $180.40 Precio del oro por tola $1,337.06 $0.00 $1,331.78 $1,352.96 Precio del oro por tael $4,333.07 $0.00 $4,315.94 $4,384.60

Cómo funciona el precio spot del oro El precio spot es el precio de mercado de una onza troy de oro para entrega inmediata, cotizado en dólares estadounidenses. Se deriva del contrato de futuros de oro más negociado junto con operaciones extrabursátiles, y se mueve casi las veinticuatro horas del día a medida que el comercio sigue al sol desde Nueva York hasta Londres, Zúrich, Shanghái y Hong Kong. La onza troy equivale a 31,1034768 gramos — cerca de un 10 % más que la onza avoirdupois usada para productos de comestibles. Los productos físicos de lingotes cotizan con una prima sobre el spot que cubre fabricación y distribución; la prima es proporcionalmente mayor en piezas pequeñas que en lingotes grandes. El gráfico superior sigue este precio spot. El selector de moneda convierte la misma cotización subyacente a otras divisas usando tipos de cambio en vivo. Precio spot frente a precio de futuros El precio spot es para oro entregado ahora; un precio de futuros es para oro entregado en una fecha fija en el futuro, negociado en bolsas como COMEX. Ambos suelen diferir por el costo de mantener el oro hasta esa fecha — almacenamiento, seguro e intereses — por eso los futuros suelen cotizar ligeramente por encima del spot, una condición llamada contango. Cuando los futuros cotizan por debajo del spot — backwardation — señala una demanda inusualmente fuerte de entrega física inmediata, y en el oro es lo bastante raro como para hacer noticia cuando ocurre. El precio de esta página es el precio spot; las cotizaciones que vea de «futuros de oro» se refieren al contrato COMEX más activo.

Qué mueve el precio del oro Tipos de interés reales y la Reserva Federal. El oro no paga rendimiento, así que su principal viento en contra son tipos de interés reales (ajustados por inflación) altos — y su principal viento a favor, unos tipos en descenso. Las decisiones de tipos de la Fed, los informes de inflación y los rendimientos del Tesoro son los acontecimientos con más probabilidad de mover el precio del oro en un día dado. Inflación y debilitamiento de la moneda. La reputación del oro como cobertura frente a la inflación se entiende mejor a largo plazo: a lo largo de décadas, el oro ha preservado en gran medida el poder adquisitivo mientras las monedas fiduciarias lo perdían, por eso la demanda aumenta cuando los inversores esperan inflación sostenida o un crecimiento de la deuda pública. En periodos más cortos la relación es más débil — en un pico inflacionario, lo que más importa es cómo responde la Fed, por eso los tipos reales (arriba) son la mejor guía día a día. El dólar estadounidense. El oro cotiza en dólares, así que un dólar más débil tiende a impulsar el precio del oro y un dólar más fuerte a presionarlo — incluso cuando nada del propio oro ha cambiado. Para ver cuánto de un movimiento es oro frente a divisa, el Índice global Kitco (KGX) sigue el valor del oro medido frente a una cesta de divisas principales con la influencia del dólar estadounidense eliminada. Compras de bancos centrales. Los bancos centrales están entre los mayores tenedores de oro, y las compras sostenidas del sector oficial han sido un motor importante de la demanda en los últimos años. Los anuncios de reservas de los grandes bancos centrales mueven con frecuencia el mercado. Demanda refugio e inversión. En periodos de estrés de mercado, riesgo geopolítico o incertidumbre cambiaria, los inversores se orientan hacia el oro y elevan el precio. Los flujos hacia y desde ETF respaldados por oro ofrecen una medida diaria y visible de esta demanda de inversión.

Valor del oro según la pureza — quilates y ley La mayor parte del oro no es lingote puro de 24 quilates. La joyería en EE. UU. suele ser oro de 14K, con 10K el mínimo legal para venderse como oro en Estados Unidos, mientras que barras y monedas de inversión como el American Gold Eagle y el Gold Buffalo son lingotes de alta pureza (el Buffalo es ley .9999). El quilate mide el contenido de oro sobre 24 partes. Cada pureza tiene también una marca de ley — el pequeño número estampado en la joyería — que indica exactamente qué contiene la pieza: 24K 99.9%+ 999 o 9999 Lingotes y monedas de inversión $114.63 $3,565.50 22K 91.7% 916 o 917 American Gold Eagle, algo de joyería $105.08 $3,268.49 18K 75.0% 750 Joyería fina $85.98 $2,674.13 14K 58.3% 585 La mayoría de la joyería en EE. UU. $66.87 $2,079.76 10K 41.7% 417 Joyería de uso diario, mínimo legal en EE. UU. $47.77 $1,485.74 Así, un anillo marcado 585 es oro de 14 quilates, y su contenido de oro vale el 58,3 % del precio del oro puro por peso. La calculadora Valor del oro según la pureza de esta página aplica estos porcentajes al precio spot en vivo para estimar el valor de fundición — el valor del oro puro que contiene una pieza. El valor de fundición no es necesariamente el precio al comprar ni lo recibido al vender: los comerciantes que compran chatarra suelen pagar por debajo del valor de fundición, y la joyería acabada se vende por encima. Para valorar una pieza concreta por su peso y pureza exactos, use la calculadora ampliada de oro.

Historial del precio del oro y máximo histórico El máximo histórico actual del oro en dólares estadounidenses es 5.589,38 $ por onza, registrado el 28 de enero de 2026. Hitos anteriores sitúan el precio de hoy en contexto: el oro alcanzó cerca de 850 $ en enero de 1980 durante la crisis inflacionaria y unos 1.920 $ en septiembre de 2011 tras la crisis financiera. Ajustado por inflación, el pico de 1980 fue el récord real durante décadas — hasta enero de 2026, cuando el oro lo superó también en términos reales.

Acerca del oro El oro se ha usado como dinero y reserva de valor durante más de cinco mil años, y no se oxida ni se empaña — monedas recuperadas tras siglos bajo el agua conservan sus superficies intactas. La joyería representa aproximadamente la mitad de la demanda anual mundial de oro; el resto se reparte entre lingotes y monedas de inversión, reservas de bancos centrales y usos industriales como la electrónica, donde su resistencia a la corrosión y su conductividad importan más que su costo.

Preguntas frecuentes sobre el precio del oro ¿Cuál es el precio del oro hoy? Según la cotización del 26 de noviembre de 2026, 6:59 p. m. ET, el precio del oro es $3,565.50 por onza troy ($114.63 por gramo). El gráfico en vivo de esta página se actualiza de forma continua durante el horario de negociación global. ¿Cuánto vale 1 oz de oro ahora mismo? Una onza troy de oro vale actualmente $3,565.50, según el precio spot de compra del mercado global en vivo. ¿Qué significa el precio spot del oro? Es el precio de mercado actual de una onza troy de oro para entrega inmediata, cotizado en dólares estadounidenses. La cotización en vivo y el gráfico de esta página lo siguen de forma continua durante las horas de negociación mundiales. ¿Por qué los comerciantes cobran más que el precio spot? Las monedas y barras físicas llevan una prima sobre el spot que cubre acuñación, distribución y margen del comerciante. La prima varía según el producto y es proporcionalmente mayor en piezas pequeñas. ¿En qué se diferencia la onza troy de una onza normal? Una onza troy son 31,1034768 gramos, mientras que la onza avoirdupois habitual es unos 28,35 gramos. Los metales preciosos siempre se cotizan por onza troy. ¿Qué pureza tiene el oro de inversión? Las barras y monedas de oro de grado inversión suelen ser de pureza 99,9 % (ley 999) o superior; algunas monedas, como el American Gold Buffalo, son 99,99 % (ley 9999). El American Gold Eagle es 22K (91,7 %) pero contiene igualmente una onza troy completa de oro. La joyería suele ser de menor pureza — comúnmente de 10K a 18K. ¿Cuál fue el precio más alto del oro jamás registrado? El máximo histórico del oro es 5.589,38 $ por onza, alcanzado el 28 de enero de 2026. Consulte la sección Historial del precio del oro más arriba para hitos anteriores. ¿Es el oro una buena cobertura frente a la inflación? A largo plazo, el oro ha mantenido en gran medida su poder adquisitivo mientras las monedas lo perdían, y la demanda de oro suele aumentar cuando los inversores esperan inflación sostenida. En meses, no en décadas, el vínculo es más débil — el oro responde más directamente a los tipos reales y al dólar estadounidense que a un solo informe de inflación. ¿Cuál es la relación oro-plata ahora mismo? La relación oro-plata — el precio del oro dividido por el precio de la plata — es actualmente 86.1 . Es una medida muy seguida de cómo se valoran ambos metales entre sí; vea la explicación completa en nuestra página del precio de la plata. ¿Puedo ver el precio del oro en otras monedas? Sí. El selector de moneda de esta página convierte la cotización en vivo, y una página dedicada sigue el precio del oro en dólares canadienses.

La información de esta página se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión, fiscal ni de negociación. Los precios mostrados son datos de mercado; consulte a un asesor calificado antes de tomar decisiones de inversión.