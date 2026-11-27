¿Qué son los metales preciosos? Los metales preciosos son elementos metálicos que se encuentran en la naturaleza y que se valoran por su rareza, durabilidad e importancia económica. Esta página sigue cinco de los metales preciosos más seguidos: oro, plata, platino, paladio y rodio.

¿Cómo se determinan los precios de los metales preciosos? Los precios se basan en el mercado spot global, donde compradores y vendedores establecen de forma continua el valor de mercado mediante la oferta y la demanda. Las condiciones económicas, la actividad industrial y el sentimiento de los inversores influyen en los movimientos de precios.

¿Por qué cambian los precios de los metales preciosos todos los días? Los precios de los metales preciosos responden a las condiciones cambiantes del mercado, como las expectativas de inflación, las tasas de interés, los movimientos de las monedas, la demanda industrial y los acontecimientos geopolíticos. Como los mercados globales operan las 24 horas, los precios se actualizan de forma continua durante las horas de negociación activa.

¿Cuál es el metal precioso más caro? El metal precioso de precio más alto puede cambiar con el tiempo. El rodio se ha negociado con frecuencia a precios muy superiores a los del oro, el platino o el paladio, debido a su oferta limitada y a su demanda industrial especializada.

¿Por qué el oro y la plata suelen moverse juntos? Ambos metales se mantienen ampliamente como activos de inversión y pueden reaccionar de forma similar a los cambios en las expectativas de inflación, las tasas de interés y el sentimiento general del mercado. Sin embargo, el mayor componente industrial de la plata suele hacer que su precio se separe del oro durante periodos de actividad manufacturera fuerte o débil.

¿Puedo comparar los precios históricos de distintos metales preciosos? Sí. Kitco ofrece gráficos históricos y datos de mercado para cada metal precioso, lo que facilita comparar el rendimiento en distintos plazos y condiciones de mercado.

¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de los metales preciosos? Los precios spot en vivo se actualizan cada pocos segundos o cada minuto durante las horas de mercado activo, utilizando las fuentes de datos de mercado de Kitco, lo que ofrece precios actualizados en todo el mercado de metales preciosos.