Metales preciosos
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- ORO27 nov 202615:213,653.003,655.003,569.603,686.0087.5002.45%
- PLATA27 nov 202615:2143.6243.8741.6344.692.2055.32%
- PLATINO27 nov 202615:201,325.001,335.001,306.001,379.0031.0002.40%
- PALADIO27 nov 202615:20874.00914.00859.00950.0013.0001.51%
- RODIO26 nov 202618:007,950.009,350.007,200.0010,600.000.00%
*Todos los horarios en hora del Este (EST)
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ORO
Canal de Kitco News (en inglés)
Rendimiento histórico de metales preciosos
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|3 días
|7 días
|30 días
|60 días
|6 meses
|1 año
|5 años
|10 años
|15 años
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- ORO27 nov 202615:213,653.003,655.003,569.603,686.0087.5002.45%
- PLATA27 nov 202615:2143.6243.8741.6344.692.2055.32%
- PLATINO27 nov 202615:201,325.001,335.001,306.001,379.0031.0002.40%
- PALADIO27 nov 202615:20874.00914.00859.00950.0013.0001.51%
- RODIO26 nov 202618:007,950.009,350.007,200.0010,600.000.00%
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Precios, noticias y cotizaciones del oro y la plata
(en inglés) Selling fatigue and seasonal tailwinds fueling gold’s recovery – Saxo Bank
Kitco News | 27 nov
(en inglés) Gold will reach $4,600/oz by Q4 2027 as rates fall, USD gives back 10% overvaluation – J.P. Morgan’s Tang
(en inglés) Gold rallies above $3,600, silver surges as dollar weakness supports metals - Kitco AM Report
(en inglés) Silver price can still go lower but this is a Black Friday deal not to miss – Bawden Capital
(en inglés) India’s central bank repatriates another 60 tonnes of gold in 2026 as share of FX reserves drops to 14.38%
(en inglés) Gold’s rebound shows markets fear recession and doubt Fed rate follow-through – StoneX’s Stanley
(en inglés) There’s still no substitute for 10-15% gold allocation in investor portfolios – Ray Dalio
Cómo entender los precios de los metales preciosos
Los precios en vivo, los gráficos y los datos de mercado que se muestran arriba ofrecen una visión en tiempo real de los principales mercados de metales preciosos del mundo. Ya sea que siga los precios spot de hoy, compare metales o investigue el rendimiento a largo plazo, esta página reúne en un solo lugar los precios más recientes del oro, la plata, el platino, el paladio y el rodio.
Cada metal precioso tiene características únicas que influyen en su valor de mercado. El oro es ampliamente reconocido como reserva de valor y activo refugio, mientras que la plata combina la demanda de inversión con un amplio uso industrial. El platino, el paladio y el rodio están más influidos por aplicaciones industriales, sobre todo en el sector automotriz, por lo que sus precios reaccionan de forma distinta a los cambios en la actividad económica mundial.
Precios en vivo por metal precioso
Las tarjetas de precios en vivo que aparecen a continuación ofrecen una vista rápida de los cinco metales preciosos que se siguen en esta página. Cada tarjeta muestra el precio actual en dólares estadounidenses, el movimiento diario del mercado y las conversiones de peso más utilizadas. Seleccione un metal para abrir su página de precios, donde podrá consultar gráficos en vivo, precios históricos, tendencias del mercado e información de precios más detallada.
Para inversores, operadores y coleccionistas, seguir estos metales en conjunto aporta un contexto útil del mercado. Comparar su rendimiento relativo puede ayudar a identificar tendencias más amplias en las expectativas de inflación, las condiciones económicas y el sentimiento de los inversores.
¿Qué mueve los precios de los metales preciosos?
Los precios de los metales preciosos se determinan por la oferta y la demanda globales, y los precios spot reflejan de forma continua la actividad de los mercados financieros internacionales. Las condiciones económicas, los acontecimientos geopolíticos y el sentimiento de los inversores contribuyen a las fluctuaciones diarias de los precios.
Varios factores suelen influir en los precios de los metales preciosos, entre ellos:
- Las expectativas de inflación y de tasas de interés
- La fortaleza o debilidad del dólar estadounidense
- La actividad de compra y venta de los bancos centrales
- La demanda industrial y las tendencias de la manufactura
- La demanda de joyería y las compras estacionales
- La producción minera y las limitaciones de oferta
- La incertidumbre económica mundial y los acontecimientos geopolíticos
Aunque muchos de estos factores afectan a todos los metales preciosos, cada metal responde de forma distinta según sus principales fuentes de demanda. El oro suele beneficiarse en periodos de incertidumbre financiera, mientras que el platino, el paladio y el rodio tienden a estar más ligados a la producción industrial. La plata suele reflejar una combinación de dinámicas del mercado de inversión y del mercado industrial.
Comparación de los principales metales preciosos
Aunque a menudo se agrupan, cada metal precioso cumple una función distinta en los mercados mundiales.
Oro sigue siendo el principal metal precioso del mundo para la inversión, las reservas de los bancos centrales y la preservación del patrimonio.
Plata tiene valor tanto como activo de inversión como por su amplio uso en electrónica, energía solar y manufactura industrial.
Platino se usa ampliamente en tecnología automotriz, joyería y en las aplicaciones emergentes relacionadas con el hidrógeno, lo que lo hace sensible a la demanda industrial.
Paladio desempeña un papel importante en los sistemas de control de emisiones de los vehículos y ha atravesado periodos de volatilidad significativa en sus precios a medida que cambian las condiciones de la oferta y la demanda industriales.
Rodio es uno de los metales preciosos más escasos que se comercian en el mundo. Su oferta limitada y sus aplicaciones industriales especializadas suelen hacer que sea el metal más volátil, y en ocasiones el de precio más alto, dentro del mercado de metales preciosos.
Cómo usar los precios de los metales preciosos y los gráficos históricos
Los precios spot en vivo ofrecen una instantánea de las condiciones actuales del mercado, mientras que los gráficos históricos ayudan a situar los movimientos de hoy en una perspectiva más amplia del mercado. Comparar el rendimiento en distintos plazos permite a los inversores identificar tendencias a largo plazo, periodos de volatilidad y cambios en los ciclos del mercado.
Cada página de metal individual ofrece datos históricos de precios adicionales, gráficos interactivos y precios en varias unidades de negociación, incluidas la onza troy, el gramo y el kilogramo, para que pueda explorar cada metal precioso con mayor detalle.
Preguntas frecuentes sobre metales preciosos
- ¿Qué son los metales preciosos?
- Los metales preciosos son elementos metálicos que se encuentran en la naturaleza y que se valoran por su rareza, durabilidad e importancia económica. Esta página sigue cinco de los metales preciosos más seguidos: oro, plata, platino, paladio y rodio.
- ¿Cómo se determinan los precios de los metales preciosos?
- Los precios se basan en el mercado spot global, donde compradores y vendedores establecen de forma continua el valor de mercado mediante la oferta y la demanda. Las condiciones económicas, la actividad industrial y el sentimiento de los inversores influyen en los movimientos de precios.
- ¿Por qué cambian los precios de los metales preciosos todos los días?
- Los precios de los metales preciosos responden a las condiciones cambiantes del mercado, como las expectativas de inflación, las tasas de interés, los movimientos de las monedas, la demanda industrial y los acontecimientos geopolíticos. Como los mercados globales operan las 24 horas, los precios se actualizan de forma continua durante las horas de negociación activa.
- ¿Cuál es el metal precioso más caro?
- El metal precioso de precio más alto puede cambiar con el tiempo. El rodio se ha negociado con frecuencia a precios muy superiores a los del oro, el platino o el paladio, debido a su oferta limitada y a su demanda industrial especializada.
- ¿Por qué el oro y la plata suelen moverse juntos?
- Ambos metales se mantienen ampliamente como activos de inversión y pueden reaccionar de forma similar a los cambios en las expectativas de inflación, las tasas de interés y el sentimiento general del mercado. Sin embargo, el mayor componente industrial de la plata suele hacer que su precio se separe del oro durante periodos de actividad manufacturera fuerte o débil.
- ¿Puedo comparar los precios históricos de distintos metales preciosos?
- Sí. Kitco ofrece gráficos históricos y datos de mercado para cada metal precioso, lo que facilita comparar el rendimiento en distintos plazos y condiciones de mercado.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de los metales preciosos?
- Los precios spot en vivo se actualizan cada pocos segundos o cada minuto durante las horas de mercado activo, utilizando las fuentes de datos de mercado de Kitco, lo que ofrece precios actualizados en todo el mercado de metales preciosos.
También disponible: Precios de metales preciosos en dólares canadienses (CAD)
Canal de Kitco News (en inglés)
Rendimiento histórico de metales preciosos
|Período
|Cambio
|Cambio %
|3 días
|7 días
|30 días
|60 días
|6 meses
|1 año
|5 años
|10 años
|15 años