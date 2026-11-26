价格仅供参考，不构成买卖报价或投资建议，与上海黄金交易所等境内市场价格可能存在差异。

了解贵金属价格

上方的实时价格、走势图和市场数据，实时呈现全球主要贵金属市场的概况。无论您是在关注今日现货价、比较不同金属，还是研究长期走势，本页都将黄金、白银、铂金、钯金和铑的最新价格集中在一处，并以人民币按克显示。

每种贵金属都有其独特属性，影响其市场价值。黄金被普遍视为价值储藏和避险资产；白银兼具投资需求和广泛的工业用途；铂金、钯金和铑则更多受工业应用（尤其是汽车行业）影响，因此它们的价格对全球经济活动变化的反应各不相同。

各贵金属实时价格

上方的实时价格卡片一目了然地显示本页追踪的五种贵金属。每张卡片显示以人民币计价的当前价格（默认每克）、当日涨跌及24小时走势；您也可以切换为千克、盎司或港两，或改用美元、港元显示。点击任一金属，即可前往其专属页面查看实时图表、历史价格和更详细的报价信息。

无论是投资者、交易者还是收藏者，同时关注这些金属都能获得有用的市场背景。比较它们的相对表现，有助于看清通胀预期、经济状况和投资者情绪的整体趋势。

哪些因素影响贵金属价格？

贵金属价格由全球供求决定，现货价格持续反映国际金融市场的交易活动。经济状况、地缘政治事件和投资者情绪都会造成每日的价格波动。

常见影响贵金属价格的因素包括：

通胀与利率预期

美元的强弱

人民币兑美元汇率的变化（影响以人民币计价的价格）

央行的买入与卖出

工业需求与制造业趋势

首饰需求与季节性购买

矿产产量与供应限制

全球经济不确定性与地缘政治事件

虽然这些因素会影响所有贵金属，但每种金属的反应因其主要需求来源而异。黄金往往在金融不确定时期受益，而铂金、钯金和铑与工业生产的关系更为密切。白银的走势则常常同时反映投资和工业两方面的市场动态。

主要贵金属比较

虽然常被归为一类，但每种贵金属在全球市场中扮演着不同的角色。

黄金仍是全球投资、央行储备和财富保值的首要贵金属。

白银既是投资资产，又广泛用于电子、太阳能和工业制造。

铂金广泛用于汽车技术、首饰及新兴的氢能相关应用，因此对工业需求较为敏感。

钯金在汽车尾气净化系统中发挥重要作用，随着工业需求和供应状况的变化，曾多次出现大幅价格波动。

铑是全球交易的最稀有贵金属之一。供应有限且工业用途专门，常使其成为贵金属市场中波动最大、有时价格最高的金属。

如何使用贵金属价格和历史走势图

实时现货价格反映当前的市场状况，历史走势图则帮助您从更宏观的角度看待今日的变动。比较不同时间段的表现，有助于识别长期趋势、波动期和市场周期的变化。

本页报价以克为默认单位（1 金衡盎司 = 31.1035 克）。如需参考中国境内的人民币基准价，可查看 Kitco 的上海金基准价页面；每种金属的专属页面还提供更多历史价格数据、互动图表以及金衡盎司、克和千克等多种单位的报价。

贵金属常见问题

什么是贵金属？ 贵金属是天然存在的金属元素，因其稀有、耐久和经济重要性而具有价值。本页追踪五种最受关注的贵金属：黄金、白银、铂金、钯金和铑。

贵金属价格是如何确定的？ 价格以全球现货市场为基础，买卖双方通过供求不断形成市场价值。经济状况、工业活动和投资者情绪都会影响价格变动。本页的人民币价格由 Kitco 国际现货报价按 Kitco 实时美元兑人民币汇率折算而来。

为什么贵金属价格每天都在变化？ 贵金属价格会随市场状况变化而波动，包括通胀预期、利率、汇率变动、工业需求和地缘政治事件。由于全球市场几乎全天候运作，交易时段内价格会持续更新。

哪种贵金属最贵？ 价格最高的贵金属会随时间变化。由于供应有限且工业需求专门，铑的价格经常明显高于黄金、铂金或钯金。

为什么黄金和白银常常同涨同跌？ 两种金属都被广泛作为投资资产持有，对通胀预期、利率和整体市场情绪的变化往往反应相似。不过，白银的工业用途占比较大，在制造业强劲或疲软时期，其价格常与黄金出现分化。

可以比较不同贵金属的历史价格吗？ 可以。Kitco 为每种贵金属提供历史图表和市场数据，方便您比较不同时间段和市场条件下的表现。

贵金属价格多久更新一次？ 在市场交易时段内，实时现货价格通过 Kitco 的市场数据源每隔几秒或每分钟更新一次，为您提供及时的贵金属报价。