金拓亞洲 Kitco Asia
金拓亞洲為亞洲客戶提供實物貴金屬零售、回購及儲存服務。
貴金屬即時價格港元 · 元/克
截至2026年11月26日 18:58紐約時間，黃金現貨參考價約為每克 HK$901.24，白銀每克 HK$10.47，鉑金每克 HK$327.08，鈀金每克 HK$217.63，銠每克 HK$2,009.49。
今日報價現貨市場開市
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歷史走勢（港元/克）
白銀Ag
鉑金Pt
鈀金Pd
價格說明
本頁報價為 Kitco 國際現貨參考價，按 Kitco 即時美元兌港元匯率折算，預設按克顯示。港元與美元掛鈎（聯繫匯率），因此以港元計價的金價主要隨國際美元金價變動。下方歷史走勢圖數據來自 TradingView，與上方報價可能略有差異。1 金衡盎司 = 31.1035 克。
價格僅供參考，不構成買賣報價或投資建議，與香港金銀業貿易場及各地市場的價格可能存在差異。
了解貴金屬價格
上方的即時價格、走勢圖和市場數據，即時呈現全球主要貴金屬市場的概況。無論您是在關注今日現貨價、比較不同金屬，還是研究長期走勢，本頁都將黃金、白銀、鉑金、鈀金和銠的最新價格集中在一處，並以港元按克顯示。
每種貴金屬都有其獨特屬性，影響其市場價值。黃金被普遍視為價值儲存和避險資產；白銀兼具投資需求和廣泛的工業用途；鉑金、鈀金和銠則更多受工業應用（尤其是汽車行業）影響，因此它們的價格對全球經濟活動變化的反應各不相同。
各貴金屬即時價格
上方的即時價格卡片一目了然地顯示本頁追蹤的五種貴金屬。每張卡片顯示以港元計價的當前價格（預設每克）、當日升跌及24小時走勢；您也可以切換為公斤、盎司或港兩，或改用美元、人民幣顯示。點擊任一金屬，即可前往其專屬頁面查看即時圖表、歷史價格和更詳細的報價資訊。
無論是投資者、交易者還是收藏者，同時關注這些金屬都能獲得有用的市場背景。比較它們的相對表現，有助於看清通脹預期、經濟狀況和投資者情緒的整體趨勢。
哪些因素影響貴金屬價格？
貴金屬價格由全球供求決定，現貨價格持續反映國際金融市場的交易活動。經濟狀況、地緣政治事件和投資者情緒都會造成每日的價格波動。
常見影響貴金屬價格的因素包括：
- 通脹與利率預期
- 美元的強弱
- 港元兌美元的聯繫匯率（影響以港元計價的價格）
- 央行的買入與賣出
- 工業需求與製造業趨勢
- 首飾需求與季節性購買
- 礦產產量與供應限制
- 全球經濟不確定性與地緣政治事件
雖然這些因素會影響所有貴金屬，但每種金屬的反應因其主要需求來源而異。黃金往往在金融不確定時期受益，而鉑金、鈀金和銠與工業生產的關係更為密切。白銀的走勢則常常同時反映投資和工業兩方面的市場動態。
主要貴金屬比較
雖然常被歸為一類，但每種貴金屬在全球市場中扮演著不同的角色。
黃金仍是全球投資、央行儲備和財富保值的首要貴金屬。
白銀既是投資資產，又廣泛用於電子、太陽能和工業製造。
鉑金廣泛用於汽車技術、首飾及新興的氫能相關應用，因此對工業需求較為敏感。
鈀金在汽車尾氣淨化系統中發揮重要作用，隨著工業需求和供應狀況的變化，曾多次出現大幅價格波動。
銠是全球交易的最稀有貴金屬之一。供應有限且工業用途專門，常使其成為貴金屬市場中波動最大、有時價格最高的金屬。
如何使用貴金屬價格和歷史走勢圖
即時現貨價格反映當前的市場狀況，歷史走勢圖則幫助您從更宏觀的角度看待今日的變動。比較不同時間段的表現，有助於識別長期趨勢、波動期和市場週期的變化。
本頁報價以克為預設單位（1 金衡盎司 = 31.1035 克），也可切換為港兩（1 港兩 = 37.799 克）。如需參考中國內地的人民幣基準價，可查看 Kitco 的上海金基準價頁面；每種金屬的專屬頁面還提供更多歷史價格數據、互動圖表以及金衡盎司、克和公斤等多種單位的報價。
貴金屬常見問題
什麼是貴金屬？
貴金屬是天然存在的金屬元素，因其稀有、耐久和經濟重要性而具有價值。本頁追蹤五種最受關注的貴金屬：黃金、白銀、鉑金、鈀金和銠。
貴金屬價格是如何確定的？
價格以全球現貨市場為基礎，買賣雙方透過供求不斷形成市場價值。經濟狀況、工業活動和投資者情緒都會影響價格變動。本頁的港元價格由 Kitco 國際現貨報價按 Kitco 即時美元兌港元匯率折算而來。
為什麼貴金屬價格每天都在變化？
貴金屬價格會隨市場狀況變化而波動，包括通脹預期、利率、匯率變動、工業需求和地緣政治事件。由於全球市場幾乎全天候運作，交易時段內價格會持續更新。
哪種貴金屬最貴？
價格最高的貴金屬會隨時間變化。由於供應有限且工業需求專門，銠的價格經常明顯高於黃金、鉑金或鈀金。
為什麼黃金和白銀常常同升同跌？
兩種金屬都被廣泛作為投資資產持有，對通脹預期、利率和整體市場情緒的變化往往反應相似。不過，白銀的工業用途佔比較大，在製造業強勁或疲弱時期，其價格常與黃金出現分歧。
可以比較不同貴金屬的歷史價格嗎？
可以。Kitco 為每種貴金屬提供歷史圖表和市場數據，方便您比較不同時間段和市場條件下的表現。
貴金屬價格多久更新一次？
在市場交易時段內，即時現貨價格透過 Kitco 的市場數據源每隔幾秒或每分鐘更新一次，為您提供及時的貴金屬報價。